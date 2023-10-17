⚡️ «Сандро страдает от азартных игр. Он все еще в шоке». Агент Тонали публично подтвердил проблемы игрока с лудоманией

Агент Сандро Тонали подтвердил проблемы клиента с азартными играми.

«Сандро страдает от азартных игр. Он борется с этой болезнью, и я уверен, что он сможет победить.

Он опечален и все еще в шоке.

Я хотел бы поблагодарить «Ньюкасл» за то, что поддержали Сандро. Он тренируется и может сыграть уже в субботу», - заявил агент игрока.

Напомним, что Тонали и Дзаньоло подозреваются в нелегальных ставках. Футболисты были исключены из состава сборной Италии перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы.