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⚡️ «Сандро страдает от азартных игр. Он все еще в шоке». Агент Тонали публично подтвердил проблемы игрока с лудоманией

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Агент Сандро Тонали подтвердил проблемы клиента с азартными играми.

«Сандро страдает от азартных игр. Он борется с этой болезнью, и я уверен, что он сможет победить.

Он опечален и все еще в шоке.

Я хотел бы поблагодарить «Ньюкасл» за то, что поддержали Сандро. Он тренируется и может сыграть уже в субботу», - заявил агент игрока.

Напомним, что Тонали и Дзаньоло подозреваются в нелегальных ставках. Футболисты были исключены из состава сборной Италии перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы.

2 комментария

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werowolf-gears
Опечален и в шоке что поймали за руку?
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Metalloid
Как же вовремя Милан его слил, наверняка ведь знали об этих проблемах и возможных последствиях. Через годик вернут за 20 )
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