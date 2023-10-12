«Он не хотел, чтобы его узнавали». Парикмахер Азара рассказал, какую стрижку попросил Моуринью после увольнения из «Челси»

Парикмахер Ахмед Альсанави рассказал, как он сделал для Жозе Моуриньо стильную стрижку сразу после того, как Роман Абрамович уволил португальца из «Челси».

«Мне пришлось сбрить ему волосы, потому что он не хотел, чтобы его узнавали», – рассказал Альсанави Mirror. – «Ему пришлось выйти через заднюю дверь, и я не знал, что сказать».

Альсанави начинал со стрижки волос игрокам академии «Челси», его клиентами были Доминик Соланке и Рубен Лофтус-Чик. Вскоре после звонка Джона Терри его стали замечать и звездные игроки «Челси». Альсанави до сих пор остается парикмахером Эдена Азара.

В декабре 2015-го «Челси» во второй раз уволил Моуриньо после неудачного выступления. Лондонцы заняли в том сезоне 10-е место, а Антонио Конте менее чем через 12 месяцев после этого привел «Челси» к чемпионству.