Звездный игрок «Челси» жить не мог без бургеров. Руководству клуба пришлось принять решительные меры

Помогло, но не сильно.

В отношении Эдена Азара в мире есть две вещи , которые никогда не будут подвергаться сомнению − его легендарный статус в «Челси» и его любовь к бургерам.

По словам Мэтта Лоу из The Telegraph, во время первого сезона Азара в «Челси» рядом со «Стэмфорд Бридж» находился фургон с бургерами, который периодически продавал их игрокам. Челси» пришлось попросить владельцев не продавать булочку с котлетой бельгийцу.

По всей видимости, среди игроков «Челси» Эден был их самым частым покупателем.

Аппетит Азара к бургерам вошел в историю. В 2018 году он был замечен за поеданием одного из них в раздевалке сборной Бельгии. Причем фото было сделано после матча за третье место.

А в 2021 году именно лицо Азара использовали в рекламе новой линейки бургеров от Макдональдса.

Практически всю свою карьеру Эдена Азара критиковали за лишний вес. Журналисты в Испании называли главной проблемой игрока бургеры, хотя карьера футболиста пошла под откос из-за травм.