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Будет красиво! ✨ «Ньюкасл» готовит грандиозное шоу к своему первому за 20 лет домашнему матчу в ЛЧ

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Они ждали этого так долго.

Уже в среду на «Сент-Джеймс Парк» впервые за 20 лет сыграет гимн Лиги чемпионов. С 2004 года «Ньюкасл» тщетно бился за место в топе Премьер-лиги, периодически проваливаясь в Чемпионшип, но все быстро переменилось после смены владельцев. В 2021 году садовский инвестиционный клуб выкупил «сорок» у Майка Эшли и поставил во главе команды Эдди Хау.

Результаты полетели вверх, и уже на второй сезон клубу удалось завершить сезон в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов. «Ньюкасл» уже отыграл свой первый матч турнира в гостях у «Милана» (0:0), но вторая встреча состоится на домашнем стадионе — в гости к англичанам приедет «ПСЖ».

«Сороки» собираются отметить возвращение Лиги чемпионов на «Сент-Джеймс Парк» с размахом. В начале недели фанаты заметили, как над стадионом репетируют шоу дронов, которые так любят устраивать на Ближнем Востоке.

Вне зависимости от того, какой результат покажет «Ньюкасл» против парижской команды, нас ждет невероятное шоу!

3 комментария

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забойщик
Ставлю на Ньюкасл 2:1
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Greenwhite
Ну перформанс Стяуа в Лиге чемпионов-2016 им не переплюнуть никакими дронами. Вот это была Классика на все времена))))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/televizor3/1022686.html
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