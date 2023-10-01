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«Иди поплачь дома». Игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» спорят в комментариях после огненного матча

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выдали, возможно, главный матч на старте этого сезона АПЛ (2:1). Две красные карточки, ошибочно отменный гол и много быстрых атак осчастливили даже нейтральных болельщиков, а решающий автогол на 96-й минуте добавил уверенности, что ответная встреча во втором круге будет как минимум нескучной.

Однако и сейчас некоторые игроки не могут остыть после игры. Алексис Мак Аллистер пришел в комментарии к партнеру по сборной Кристиану Ромеро, выложившим свежее фото, и напомнил про неравные составы: «Нормально, когда вас 12».

Ромеро ответил собрал больше лайков, хотя заслуживает желтой карточки: «Иди поплачь дома».

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4 комментария

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vladimir.kostrichko
Ответ blue_big_cow
Чо-т Ливер не особо плакал после левого пенальти в ворота ТТХ в финале ЛЧ
Какой левый????Мяч попал в руку или не попал????
Была вытянутая рука....
+7
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+7
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vladimir.kostrichko
Посмотрим что будет в конце сезона у Тоттенхэма....
+3
0
+3
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Wex815
Ответ vladimir.kostrichko
Посмотрим что будет в конце сезона у Тоттенхэма....
Как фан Арсенала могу сказать, что петухи и в матче с нами отскочили, они две подряд ничьи скатали только из-за ошибок других или везения... Надеюсь, они вообще в топ-4 не попадут
+2
0
+2
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