«Иди поплачь дома». Игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» спорят в комментариях после огненного матча

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выдали, возможно, главный матч на старте этого сезона АПЛ (2:1). Две красные карточки, ошибочно отменный гол и много быстрых атак осчастливили даже нейтральных болельщиков, а решающий автогол на 96-й минуте добавил уверенности, что ответная встреча во втором круге будет как минимум нескучной.

Однако и сейчас некоторые игроки не могут остыть после игры. Алексис Мак Аллистер пришел в комментарии к партнеру по сборной Кристиану Ромеро, выложившим свежее фото, и напомнил про неравные составы: «Нормально, когда вас 12».

Ромеро ответил собрал больше лайков, хотя заслуживает желтой карточки: «Иди поплачь дома».