🎥 Дьокереш вслепую составил рейтинг нападающих. Анри не в топ-3, Левандовски только седьмой

Пресс-служба «Золотого мяча» попросила Виктора Дьокереша составить рейтинг из десяти легендарных нападающих. С одним нюансом: швед не знал, какого игрока ведущий назовет следующим.

Первым прозвучало имя Самюэля Это′О: «Очень хороший футболист, но я мало наблюдал за его игрой. Извините, но я должен поставить его на седьмое место».

Луис Суарес: «Ох, он невероятен. Пятый».

Златан Ибрагимович: «Третий. Просто мне кажется, что дальше будет еще кто-то, кого можно поставить выше».

Филиппо Индзаги: «Я поставлю его на восьмое место, извините».

Тьерри Анри: «Так, я буду рисковать. Четвертый».

Эрлинг Холанд: «Шестой».

Роберт Левандовски: «Девятый. Не скажу, что он заслуживает это место, но ставлю его сюда».

Александер Исак: «Мне придется поставить его на десятое место. Прости, Александер, ты не десятый, но у этого рейтинга не было плана, я позже все поменяю».

Карим Бензема: «Окей, второй».

Роналдо Назарио: «Первый».

Виктору предложили внести одно изменение, ему было тяжко: «Да проблема в том, что если я подниму Исака выше, последним будет Левандовски! А это бред какой-то. Я поменяю местами Левандовского с Самюэлем Это′О».

Себя Дьокереш определил в компанию Исака на последнюю строчку топа.

Фанаты выбор Виктора вообще не оценили. Да и кажется, он сам не в восторге от конечного результата.

А как вам получившийся рейтинг?