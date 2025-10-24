⭐ Команда лучших в АПЛ по «гол+пас» в XXI веке. Лишь трое до сих пор играют

Уэйну Руни 24 октября стукнуло 40 лет. Один из лучших игроков в истории английского футбола вошел в солидную команду, составленную Transfermarkt.

Портал собрал состав из футболистов с наибольшим количеством голевых действий в Премьер-лиге в XXI веке. Уэйна в команде обходит только Алан Ширер, за свою карьеру оформивший 328 по «гол+пас». А Руни в составе «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» совершил 317 результативных действий – 208 голов и 109 ассистов.

Позицию голкипера занял Эдерсон, который в составе «Ман Сити» отдал семь голевых передач – вратарский рекорд АПЛ.

Бразилец – один из трех игроков состава, чья карьера еще продолжается. Компанию ему составили Мо Салах и Трент Александер-Арнолд, и только египтянин все еще выступает в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Команда лучших в АПЛ по «гол+пас» в XXI веке

Элитно.