🎥 Шок, принятие, радость. Каррагер пережил все эмоции, когда смотрел матч «Ливерпуля» и «Айнтрахта»

«Ливерпуль» после четырех поражений подряд наконец добыл победу – в Лиге чемпионов со счетом 5:1 разгромил «Айнтрахт» на выезде. Все же мерсисайдцы заставили фанатов понервничать.

Подопечные Арне Слота пропустили первыми, Расмус Кристенсен открыл счет на 26-й минуте. Юго Экитике забил бывшей команде на 35-й, к перерыву «красные» довели счет до 3:1 усилиями Вирджила ван Дейка и Ибраимы Конате. Во втором тайме Коди Гакпо и Доминик Собослаи оформили разгром, нельзя не сказать о двух долгожданных ассистах Флориана Виртца.

Одним из болельщиков, чьи нервные клетки похитил «Ливерпуль», был Джейми Каррагер. Легенда наблюдал за игрой любимой команды, сидя в студии CBS, – все его эмоции запечатлела камера.

Когда «Айнтрахт» вышел вперед, в студии стоял смех Майки Ричардса: «Ой, Франкфурт! Проблема! Очень большая!»

Карра просто был в шоке. На радость Джейми и других поклонников «Ливерпуля», дальше были только счастливые крики.

Интересно, почему CBS не показал нам реакцию Карры на оставшиеся голы «красных»?