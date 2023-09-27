«Их стиль очень привлекателен». Гвардиола восхищается испанской командой, но это не «Барса». Где Пеп увидел красоту?

Пеп Гвардиола имеет все основания радоваться тому, что «Жирона», принадлежащая его брату, сейчас блистает в Ла Лиге. Пере Гвардиола занимает важный пост председателя совета директоров клуба.

Набрав 19 очков в семи матчах, «Жирона» занимает первое место в Ла Лиге.

Вот что сказал Гвардиола о каталонском клубе: «Дело не в том, что они сейчас на первом месте. Семь матчей – это не так много, но мы всегда думали о том, что «Жирона» останется в лиге на четыре-пять лет. Они могут быть стабильной командой в Ла Лиге. Раньше они никогда не были такой командой. Самое впечатляющее – это то, как они играют.

Они каждый раз играют лучше соперника, создают больше, чем соперник, их стиль очень привлекателен, подбор игроков – невероятен, менеджер – высочайшего класса. Лично у меня там брат. Мы, как часть группы, очень рады и надеемся, что они смогут остаться в лиге надолго».

«Жирона» идет наравне с «Реалом» и «Барселоной», однако матчи с грандами еще впереди.