👏 Пеп Гвардиола выиграл 250 матчей в АПЛ – гораздо быстрее Фергюсона и Венгера

В конце прошлого сезона многие списали «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолу со счетов. А зря.

«Горожане» явно на ходу и стремительно набирают форму, а также очки. Включилась не только пушка Эрлинга Холанда, но и командная игра «Сити», о которой все немного позабыли.

А тем временем Пеп Гвардиола добился большого личного достижения – 250 побед в АПЛ. Другими словами – 250 побед в АПЛ на посту наставника «Ман Сити». Понадобилось ему для этого 349 матчей.

Лучший в истории лиги?