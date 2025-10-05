😮 Невилл назвал лучшего полузащитника АПЛ – это не Райс и не Фернандеш

Гари Невилл назвал имя лучшего полузащитника АПЛ. Вариант не самый очевидный.

«Мойсес Кайседо был лучшим игроком в этом сезоне. Причем на целую милю. Забудьте о голах, хоть он и положил «Ливерпулю» прекрасный гол. Его работа без мяча делают его сильнейшим.

Он просто блестящий полузащитник. Играй он за «Ливерпуль», они бы победили.

Когда он только пришел к синим, то показал себя совсем не лучшим образом. Теперь он сильнейший в лиге.

Вы думаете о Райане Гравенберхе, Деклане Райсе или Родри. Это очевидные варианты, но прям сейчас, думаю, мы можем сказать, что лучший полузащитник в Премьер-лиге – Кайседо», – сказал Невилл.

Напомним, Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» за сумму, превышающую 100 миллионов фунтов стерлингов в 2023 году.