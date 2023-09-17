Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч снова упал.

На этот раз бывший форвард «Ливерпуля» «зажег» в прямом эфире канала ТNT Sports, где он выступал в роли соведущего. Крауч просто хотел вспомнить молодость и пробить по воротам. Не вышло.

Фанатов уже не удивить.

💭 «У него не было цели».

💭 «Этот парень просто легенда».

💭 «Ребята, сколько мячей он уже не забил из-за падений?»

💭 «Это его любимый прикол».

💭 «Если он это делает специально, то это фантастический актерский талант. Если это каждый раз случайность, то это фантастический талант».