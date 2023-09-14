«Манчестер Сити» и Кайл Уокер продлили контракт до 2026 года. Летом англичанин был близок к переходу в «Баварию». Как сообщал Флориан Плеттенберг, Рекордмайстер устно согласовал с защитником соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Затем Гвардиола провел ужин с футболистом, встреча длилась почти три часа. Не знаем, что такого тренер сказал своему подопечному, но Уокер в итоге остался с «Ман Сити».

Клуб оригинально анонсировал продление контракта с защитником. Сперва в соцсетях «горожан» появился двухсекундный ролик, на котором чья-то рука стучит по микрофону. «Эта штука работает?» – гласила подпись к видео.

Затем пресс-служба «Сити» опубликовала ролик, в котором Уокер якобы сообщает одноклубникам, что остается в команде:

«Я не ухожу. Я не ухожу. Я не ухожу! Шоу продолжается. Это мой дом!»

Кадры с радующимися футболистами «Ман Сити» были сняты, когда команда вместе смотрела матч «Арсенала». В тот день подопечные Гвардиолы узнали о том, что досрочно стали чемпионами страны.

Ну а видео с Уокером – это пародия на сцену из фильма «Волк с Уолл-стрит». Кайл примерил на себя роль Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Взгляните на оригинал:

У Кайла почти получилось переиграть Лео.