Новичок «Аль-Ахли» и бывший игрок «Сити» Рияд Марез женился во второй раз…на своей жене, модели Тейлор Уорд. Пара уже связала себя узами брака в январе 2022 года на традиционной мусульманской церемонии. На этот раз Рияд и Тейлор организовали светскую свадьбу в Лондоне.

25-летняя Тейлор поделилась в социальных сетях несколькими кадрами важного дня, демонстрируя свое потрясающее белое платье. 32-летний Марез выглядел стильно в черном смокинге.

К Марезу и Тейлор присоединились две дочери футболиста, Иная и Айла, от предыдущего брака, и общая дочь пары - Мила.

В следующем году счастливая пара планирует провести третью роскошную свадьбу за границей. Будем ждать фото! А пока насладимся красивыми кадрами с прошедшего праздника в Лондоне.