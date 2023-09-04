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Рияд Марез женился...на своей жене: пара сыграла вторую свадьбу и не намерена на этом останавливаться❤️

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Новичок «Аль-Ахли» и бывший игрок «Сити» Рияд Марез женился во второй раз…на своей жене, модели Тейлор Уорд. Пара уже связала себя узами брака в январе 2022 года на традиционной мусульманской церемонии. На этот раз Рияд и Тейлор организовали светскую свадьбу в Лондоне.

25-летняя Тейлор поделилась в социальных сетях несколькими кадрами важного дня, демонстрируя свое потрясающее белое платье. 32-летний Марез выглядел стильно в черном смокинге.

К Марезу и Тейлор присоединились две дочери футболиста, Иная и Айла, от предыдущего брака, и общая дочь пары - Мила.

В следующем году счастливая пара планирует провести третью роскошную свадьбу за границей. Будем ждать фото! А пока насладимся красивыми кадрами с прошедшего праздника в Лондоне.

 

 

 

4 комментария

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paul_94
лишь Сергей Богданович способен понять что чувствует Марез
+13
0
+13
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#SharkTeam
Эта Уорд вроде еще дочь какого-то известного в прошлом английского футболиста
0
0
0
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Dkfjf Kk
Не многовато ли свадеб?
0
0
0
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ilich 1973
Ответ #SharkTeam
Эта Уорд вроде еще дочь какого-то известного в прошлом английского футболиста
Эшли Уорд-футболист средний
0
0
0
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