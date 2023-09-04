Рияд Марез женился...на своей жене: пара сыграла вторую свадьбу и не намерена на этом останавливаться❤️
Новичок «Аль-Ахли» и бывший игрок «Сити» Рияд Марез женился во второй раз…на своей жене, модели Тейлор Уорд. Пара уже связала себя узами брака в январе 2022 года на традиционной мусульманской церемонии. На этот раз Рияд и Тейлор организовали светскую свадьбу в Лондоне.
25-летняя Тейлор поделилась в социальных сетях несколькими кадрами важного дня, демонстрируя свое потрясающее белое платье. 32-летний Марез выглядел стильно в черном смокинге.
К Марезу и Тейлор присоединились две дочери футболиста, Иная и Айла, от предыдущего брака, и общая дочь пары - Мила.
В следующем году счастливая пара планирует провести третью роскошную свадьбу за границей. Будем ждать фото! А пока насладимся красивыми кадрами с прошедшего праздника в Лондоне.
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