👏 «Кристал Пэлас» крут не только на поле, но и за его пределами. Орлы открыли центр поддержки игроков, не пробившихся в большой футбол

Футбол – суровая игра. Не все добиваются больших побед и еще больше ребят не могут пробиться на профессиональный уровень. И нашелся клуб, который не только об этом подумал, но и что-то сделал.

«Кристал Пэлас» – первый футбольный клуб, открывший специальный центр поддержки игроков, покидающих академию.

Идея очевидная – уменьшить риск проблем с психическим здоровьем для юношей.

Бывшие ученики получат трехлетний пакет услуг, который должен помочь им адаптироваться к жизни за пределами футбола.

Браво?