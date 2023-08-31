Не лучший способ заключения сделки.

В день окончания трансферного окна «Тоттенхэм» подтвердил подписание Бреннана Джонсона из «Ноттингем Форест» за 47,5 млн. фунтов стерлингов. Однако ранее этим летом другой клуб Премьер-лиги сделал предложение о приобретении форварда необычным способом.

«Брентфорд» сделал предложение о покупке Джонсона за 40 млн фунтов стерлингов через WhatsApp . Однако сделку удалось заключить именно «шпорам». Анже Постекоглу надеется восполнить Джонсоном пробел, образовавшийся после ухода Харри Кейна. Лондонцы боролись с конкурентами за валлийца, так как он также был целью «Челси».

Владелец «Фореста» Эвангелос Маринакис взял переговоры под контроль и переговорил как с совладельцем «Челси» Тоддом Боули, так и с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, сообщает Telegraph.

Первоначально они были категоричны в том, что Джонсон не уйдет менее чем за 50 млн фунтов стерлингов, он сыграл во всех трех стартовых матчах премьер-лиги. Впоследствии «Ноттингем» изменил позицию.

Универсальность Джонсона стала одним из ключевых аспектов интереса «Тоттенхэма», который может играть в тройке лидеров. Его скорость также котируется Постекоглу.