In English, please
Блог

«Если бы мы тратили как «Челси», вы бы меня убили». Гвардиола высказался о трансферной политике лондонцев

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тодд Боули Тодд Боули
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Челси Челси
Футбол Футбол

Пеп Гвардиола считает, что если бы «Манчестер Сити» тратил столько же, сколько «Челси» за последние два года, то СМИ пристально следили бы за ними. Однако он не против трансферной стратегии «Челси», если они будут следовать финансовым правилам.

Гвардиола сказал: «Для «Челси» это проще, чем для нас, это точно! Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же, сколько «Челси» в последние два трансферных окна – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. Мы бы оказались под таким пристальным вниманием, какого вы даже представить себе не можете».

Отвечая на вопрос о расходах «Челси», Гвардиола пояснил, что не критикует их. Однако он указал на контраст между отсутствием внимания к «Челси» и жалобами, с которыми сталкивался «Ман Сити» в последние годы.

«Абсолютно нет, они могут делать все, что хотят. Я ни на секунду не критикую «Челси». Я говорю, что если мы сделаем это, то мы мертвы, во всем мире. А они могут делать все, что хотят».

Я восхищаюсь Тоддом Боули. Я с ним встречался. Я рад, что они это сделали, они могут это сделать. Они могут делать все, что хотят. Если они хотят потратить, я не знаю, 900 миллионов фунтов стерлингов с момента его приезда, еще 900, еще 900. У них это есть. Бизнес есть бизнес. Они много продают в этом сезоне, так что они могут и покупать».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Русский в Шоке
Да, да. Зачем тогда об этом говорить? Всё это звучит как зависть и оправдания. Лучше бы промолчал и всё. Да и повода у Пепа нет плакаться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий