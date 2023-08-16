Пеп Гвардиола считает, что если бы «Манчестер Сити» тратил столько же, сколько «Челси» за последние два года, то СМИ пристально следили бы за ними. Однако он не против трансферной стратегии «Челси», если они будут следовать финансовым правилам.

Гвардиола сказал: «Для «Челси» это проще, чем для нас, это точно! Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же, сколько «Челси» в последние два трансферных окна – вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно. Мы бы оказались под таким пристальным вниманием, какого вы даже представить себе не можете».

Отвечая на вопрос о расходах «Челси», Гвардиола пояснил, что не критикует их. Однако он указал на контраст между отсутствием внимания к «Челси» и жалобами, с которыми сталкивался «Ман Сити» в последние годы.

«Абсолютно нет, они могут делать все, что хотят. Я ни на секунду не критикую «Челси». Я говорю, что если мы сделаем это, то мы мертвы, во всем мире. А они могут делать все, что хотят».

Я восхищаюсь Тоддом Боули. Я с ним встречался. Я рад, что они это сделали, они могут это сделать. Они могут делать все, что хотят. Если они хотят потратить, я не знаю, 900 миллионов фунтов стерлингов с момента его приезда, еще 900, еще 900. У них это есть. Бизнес есть бизнес. Они много продают в этом сезоне, так что они могут и покупать».