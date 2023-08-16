Милота дня.

Во вторник вечером «Арсенал» официально объявил о том, что берет вратаря «Брентфорда» Давида Райю в годовую аренду. Детали сделки таковы: сперва канониры заплатят 3 млн фунтов и будут иметь право выкупа за 27 млн.

Перед официальной частью презентации на тренировочной базе «Арсенала» игрок встретился с главным тренером клуба Микелем Артетой и спортивным директором Эду Гаспаром. Райя прибыл туда не один, а в составе большой семейной делегации, в которую в том числе вошел дедушка Давида.

Между представителем старшего поколения Райи и Артетой произошел очень трогательный эпизод. Испанец вручил мужчине коробку с лого клуба, а внук посоветовал ее открыть. Внутри оказалась футболка с именем Хоакин на спине.

− Это моя самая большая мечта, − сказал дедушка Давида Райи.

− Наслаждайтесь моментом!

Затем они вместе с Эду Гаспаром сфотографировались на фоне большого лого «Арсенала». «Наш первый трансфер», − пошутил спортивный директор.

В первом интервью официальному сайту «Арсенала» Давид Райя сказал: «Я счастлив, что смог принять этот вызов и сделать шаг вперед. Мне очень хочет поскорее начать и посмотреть, чем закончится сезон. Я разговаривал с тренером, и он рассказал мне о ценностях клуба. То, как «Арсенал» развивается, делает его еще более сильным, так что это прекрасный вызов для меня. Я не смог отказаться».

В ближайшем туре АПЛ 21 августа «Арсенал» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».