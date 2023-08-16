In English, please
Блог

📹«Арсенал» представил Давида Райю. Дедушка вратаря едва не расплакался от доброго жеста Микеля Артеты

Давид Райя Давид Райя
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
Брентфорд Брентфорд
Микель Артета Микель Артета
Эду Гаспар Эду Гаспар
Футбол Футбол

Милота дня.

Во вторник вечером «Арсенал» официально объявил о том, что берет вратаря «Брентфорда» Давида Райю в годовую аренду. Детали сделки таковы: сперва канониры заплатят 3 млн фунтов и будут иметь право выкупа за 27 млн.

Перед официальной частью презентации на тренировочной базе «Арсенала» игрок встретился с главным тренером клуба Микелем Артетой и спортивным директором Эду Гаспаром. Райя прибыл туда не один, а в составе большой семейной делегации, в которую в том числе вошел дедушка Давида.

Между представителем старшего поколения Райи и Артетой произошел очень трогательный эпизод. Испанец вручил мужчине коробку с лого клуба, а внук посоветовал ее открыть. Внутри оказалась футболка с именем Хоакин на спине.

− Это моя самая большая мечта, − сказал дедушка Давида Райи.

− Наслаждайтесь моментом!

Затем они вместе с Эду Гаспаром сфотографировались на фоне большого лого «Арсенала». «Наш первый трансфер», − пошутил спортивный директор.

В первом интервью официальному сайту «Арсенала» Давид Райя сказал: «Я счастлив, что смог принять этот вызов и сделать шаг вперед. Мне очень хочет поскорее начать и посмотреть, чем закончится сезон. Я разговаривал с тренером, и он рассказал мне о ценностях клуба. То, как «Арсенал» развивается, делает его еще более сильным, так что это прекрасный вызов для меня. Я не смог отказаться».

В ближайшем туре АПЛ 21 августа «Арсенал» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Чувствую, Райя подвинет Рамсдэйла из основы.
В Брентфорде был очень крут в прошлом сезоне.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий