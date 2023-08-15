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1 000 000 000 - при новом владельце «Челси» потратил миллиард долларов на трансферы😱😱😱

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Футбол Футбол

Боули продолжает вкладывать.

При Тодде Боули расходы «Челси» на трансферы превысили миллиард долларов.Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем «синие» совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 млрд долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн).

7 комментариев

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RocketRaccoon2015
уже потратил лярд, а ещё сколько игроков брайтона не куплено, ужас!
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DolJun
еще, еще (с)
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Чемпионшипз
за миллиард можно было взять: мбаппе в атаку, бареллу и Райса в центр, хакими и дюмфриса на края и делигта в защиту ))
но американцам по традиции интересны только недорогие темные )
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Wekil Halylow
Ответ RocketRaccoon2015
уже потратил лярд, а ещё сколько игроков брайтона не куплено, ужас!
вишенкой стал аренда Кепа за 1 лям Боели проворачивает такие ерунди даже приставит такого невазможно.
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Wekil Halylow
Ответ Алексей Микитенко
а на сколько продали? почему бы не дописать, что рекорд по продажам за одно ТО почти побит?
пенсионеров имеет как хотят.
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