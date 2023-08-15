7 комментариев

Боули продолжает вкладывать.

При Тодде Боули расходы «Челси» на трансферы превысили миллиард долларов.Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем «синие» совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 млрд долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн).