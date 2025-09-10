1 мин.

Норвегия уничтожила Молдову 11:1. Были победы и крупнее, Холанд уступил бомбардиру с 13 голами за игру 🤯

86

У Сборной Молдовы нашелся лишь один автогол на 11 мячей от Норвегии. Главной звездой вечера, конечно, стал Эрлинг Холанд – нападающий «Сити» приправил пента-трик двумя ассистами.

Как вспомнили эксперты Transfermarkt, в истории европейского отбора на ЧМ была и более крупная победа: в 1969-м Германия забила Кипру 12 безответных мячей.

Норвежцы повторили результат Северной Македонии в 1996-м и Венгрии в 1938-м. В списке самых результативных побед есть и Советский Союз, в 1957-м разгромивший Финляндию со счетом 10:0.

Крупнейшие победы в истории европейского отбора на ЧМ

В рейтинге лучших бомбардиров за один матч международного отбора на мундиаль за последние 25 лет Холанд с его пента-триком только шестой. 

Первое и второе места занимают Арчи Томпсон (13 голов) и Дэвид Здрилич (8 голов) – они свои мячи забили в одном и том же матче, когда в 2001-м их Австралия обыграла сборную Американского Самоа с безумным счетом 31:0.

Зато Эрлинг стал единственным европейцем, которому удалось оформить пента-трик в одном матче квалификации на ЧМ. Он вообще единственный представитель Европы в рейтинге. 

Игроки с наибольшим количеством голов за матч в отборе ЧМ за последние 25 лет

По всему миру

Эрлинг, в следующий раз ждем 14 мячей. 

logoсборная СССР
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
logoКвалификация ЧМ
Клубы
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия