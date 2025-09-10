Норвегия уничтожила Молдову 11:1. Были победы и крупнее, Холанд уступил бомбардиру с 13 голами за игру 🤯

У Сборной Молдовы нашелся лишь один автогол на 11 мячей от Норвегии. Главной звездой вечера, конечно, стал Эрлинг Холанд – нападающий «Сити» приправил пента-трик двумя ассистами.

Как вспомнили эксперты Transfermarkt, в истории европейского отбора на ЧМ была и более крупная победа: в 1969-м Германия забила Кипру 12 безответных мячей.

Норвежцы повторили результат Северной Македонии в 1996-м и Венгрии в 1938-м. В списке самых результативных побед есть и Советский Союз, в 1957-м разгромивший Финляндию со счетом 10:0.

Крупнейшие победы в истории европейского отбора на ЧМ

В рейтинге лучших бомбардиров за один матч международного отбора на мундиаль за последние 25 лет Холанд с его пента-триком только шестой.

Первое и второе места занимают Арчи Томпсон (13 голов) и Дэвид Здрилич (8 голов) – они свои мячи забили в одном и том же матче, когда в 2001-м их Австралия обыграла сборную Американского Самоа с безумным счетом 31:0.

Зато Эрлинг стал единственным европейцем, которому удалось оформить пента-трик в одном матче квалификации на ЧМ. Он вообще единственный представитель Европы в рейтинге.

Игроки с наибольшим количеством голов за матч в отборе ЧМ за последние 25 лет

По всему миру

Эрлинг, в следующий раз ждем 14 мячей.