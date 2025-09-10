Онана не в настроении: отмахнулся от болельщика после ошибки в матче Камеруна с Кабо-Верде😵

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана обрушился с критикой на болельщика, выбежавшего на поле после поражения сборной Камеруна от Кабо-Верде со счётом 0:1 в отборочном матче чемпионата мира.

Онана не смог остановить нападающего Дайлона Ливраменто, который выполнил точный удар по воротам с близкого расстояния.

После матча к Онане подбежал болельщик и, похоже, попытался сделать селфи с голкипером «Юнайтед», но тот оттолкнул его рукой.

Для Онаны наступило непростое время. По сообщениям, он близок к тому, чтобы покинуть «Олд Траффорд» и присоединиться к клубу турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в рамках годичной аренды.