🎥 В Казахстане фанат подглядывал за игроками молодежки Англии. Снял происходящее в раздевалке 🤯

В квалификация ЧЕ U-21 Англия со счетом 2:0 обыграла Казахстан на выезде, голами отметились Итан Нванери и Джоб Беллингем.

Теплый прием молодежке «трех львов» в Актобе не оказали. Как пишет The Sun, после игры фанат забрался на подоконник и через окно подглядывал за футболистами в раздевалке, даже снимал происходящее внутри.

Нванери и Арчи Грэй пытались закрыть камеру полотенцем, но это не помогло. Жалюзи тоже ситуацию не спасли.

Редакция The Sun обратилась за разъяснениями в FA, пока ответа не последовало.

Некрасиво.