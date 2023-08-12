Ромео Бекхэм перевоплотился в своего отца Дэвида в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги, сделав смелую стрижку.

Звезда «Брентфорда» повторил образ своего отца 2001 года, включая выцветшую линию более коротких волос.

20-летний Ромео был замечен на тренировке «Брентфорда» с новым имиджем.

Позже Ромео поделился снимком в социальных сетях и написал: «@peteburkill помог мне вернуть отцовский кайф».

На что Дэвид ответил: «Хорошо выглядишь».

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей за молодежную команду «Брентфорда», забив один гол.