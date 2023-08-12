Каков отец, таков и сын: Ромео Бекхэм повторил знаменитый образ Дэвида перед стартом сезона в АПЛ
Ромео Бекхэм перевоплотился в своего отца Дэвида в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги, сделав смелую стрижку.
Звезда «Брентфорда» повторил образ своего отца 2001 года, включая выцветшую линию более коротких волос.
20-летний Ромео был замечен на тренировке «Брентфорда» с новым имиджем.
Позже Ромео поделился снимком в социальных сетях и написал: «@peteburkill помог мне вернуть отцовский кайф».
На что Дэвид ответил: «Хорошо выглядишь».
В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей за молодежную команду «Брентфорда», забив один гол.
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