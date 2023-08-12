In English, please
Блог

Каков отец, таков и сын: Ромео Бекхэм повторил знаменитый образ Дэвида перед стартом сезона в АПЛ

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

Ромео Бекхэм перевоплотился в своего отца Дэвида в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги, сделав смелую стрижку.

Звезда «Брентфорда» повторил образ своего отца 2001 года, включая выцветшую линию более коротких волос.

20-летний Ромео был замечен на тренировке «Брентфорда» с новым имиджем.

Позже Ромео поделился снимком в социальных сетях и написал: «@peteburkill помог мне вернуть отцовский кайф».

На что Дэвид ответил: «Хорошо выглядишь».

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей за молодежную команду «Брентфорда», забив один гол.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий