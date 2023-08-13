Классика.

Сегодня в матчевой студии Sky Sports за одним экспертным столом встретились Майка Ричардс, Рой Кин, Дэвид Джонс и новичок Дэниэл Старридж.

Как известно, экс-защитника «Сити» Ричардса может рассмешить даже палец. На этот раз он решил постебаться над легендой «Юнайтед» Роем Кином из-за еды.

Во время захватывающей игры между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом» (2:2) футбольные эксперты, которые собрались в студии стадиона «Стэмфорд Бридж», решили перекусить. Все это происходило в преддверие матча тура между «Челси» и «Ливерпулем».

В то время, как Джонсу, Ричардсу и Старриджу подали перекус, Рой Кин достал еду, бережно сложенную в фольгу. Майка не сдержался: «Ты что принес упакованный ланч? Что это за ерунда? Сэндвич с ветчиной?»

Недавно Ричардс признался, что с Кином у них дружеские отношения. «Думаю, я его искренне раздражаю, − признался бывший защитник в интервью FourFourTwo. − Когда мы говорим о «Сити» и «МЮ», а я смеюсь и веду себя, как дурак, он искренне раздражается».

«Вы же знаете, что когда он не раздражен, то показывает свою маленькую, еле заметную, ухмылку. Когда он этого не делает, то это не притворство, а правда».

При этом сам Майка абсолютно неравнодушен к коллеге по Sky Sports.

«Когда говорю о нем с людьми, они не верят мне, что он самый забавный, скромный и милый человек из всех, с кем я работал. Я просто обожаю его. Мне нравится в нем все».