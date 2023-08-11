7 комментариев

Леви в своем репертуаре - в последний момент приостановил переход Кейна, когда нападающий уже ехал в аэропорт, чтобы вылететь в Мюнхен
Харри пока еще не перешел в «Баварию».
Этим утром Фабрицио Романо написал у себя в твиттере «Done deal». «Тоттенхэм» согласился продать Кейна «Баварии» за 100 миллионов евро плюс еще 20 миллионов бонусов, игрок согласовал контракт с клубом.
Вскоре после этого Кейн отправился в Лондонский аэропорт, но на полпути ему позвонили из «Тоттенхэма» и запретили лететь в Мюнхен. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в последний момент решил изменить условия сделки и запросить всю сумму трансфера целиком - вместе с бонусными 20 миллионами.
Кейн находится в доме своей семьи недалеко от аэропорта и ждет разрешения на вылет. Sky Sports позднее сообщил, что «Тоттенхэм» все же разрешил Кейну вылет, но информация пока не подтверждена.
Алан Ширер с юмором отреагировал на эту ситуацию и выложил соответствующий пост у себя в твиттере.
Трансфер Харри Кейна в безопасности.
Игрок и его представители просто ждут, когда клубы согласуют оставшиеся детали.
BBC, ESPN и многие другие источники подтвердили