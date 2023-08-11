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Леви в своем репертуаре - в последний момент приостановил переход Кейна, когда нападающий уже ехал в аэропорт, чтобы вылететь в Мюнхен

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Харри пока еще не перешел в «Баварию».

Этим утром Фабрицио Романо написал у себя в твиттере «Done deal». «Тоттенхэм» согласился продать Кейна «Баварии» за 100 миллионов евро плюс еще 20 миллионов бонусов, игрок согласовал контракт с клубом.

Вскоре после этого Кейн отправился в Лондонский аэропорт, но на полпути ему позвонили из «Тоттенхэма» и запретили лететь в Мюнхен. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви в последний момент решил изменить условия сделки и запросить всю сумму трансфера целиком - вместе с бонусными 20 миллионами.

Кейн находится в доме своей семьи недалеко от аэропорта и ждет разрешения на вылет. Sky Sports позднее сообщил, что «Тоттенхэм» все же разрешил Кейну вылет, но информация пока не подтверждена.

Алан Ширер с юмором отреагировал на эту ситуацию и выложил соответствующий пост у себя в твиттере.

7 комментариев

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Jedef
Офигеть. В НБА за такое бы от руководства клубом отстранили бы.. Лапу пожали, юристы не нашли ошибок, всё, сделка, считай за редкими исключениями, завершена, если даже бумаги ещё не подписаны
+6
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+6
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Mixos Demid
Кейну за это, если его сейчас не продадут, надо взять и уйти через год бесплатно!
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Evgeniy Bagel
главное теперь ТТХ не попадаться за такое поведение Леви в лч когда попадут туда
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WilliamsSmile
Леви - прям величайший мотиватор!
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Dmitry_Bayern18
🗣Фабрицио Романо:
Трансфер Харри Кейна в безопасности.

Игрок и его представители просто ждут, когда клубы согласуют оставшиеся детали.

BBC, ESPN и многие другие источники подтвердили
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starwars
У Ширера хорошее чувство самоиронии :D
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Evgeniy Bagel
Ответ Evgeniy Bagel
главное теперь ТТХ не попадаться за такое поведение Леви в лч когда попадут туда
не поплатится
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