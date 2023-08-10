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Скамакка провалился в «Вест Хэме» и уехал реанимировать карьеру в «Аталанту» к Гасперини - первой с переходом его поздравила сестра Джули😍

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Она воспитала брата вместе с матерью.

Несколько дней назад 24-летний форвард Джанлука Скамакка перешел в «Аталанту» из «Вест Хэма».

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Аталанта» заплатит «Вест Хэму» за Скамакку 25+5 млн евро. Зарплата игрока составит 3,2 млн евро в год.

Первой с переездом в Италию брата поздравила его сестра Джули. «Готова к этому новому приключению, — написала девушка под фото, — я люблю тебя, братан».

Девушка - блогер, у нее полмиллиона подписчиков в инстаграме. Больше, чем у самого Скамакки.

Джанлука не раз рассказывал, что его воспитали мать и сестра, поскольку отец рано ушел из семьи. «Мне больно об этом говорить, но, может быть, необходимо. Мой отец очень давно не живет с моей матерью. Они не разведены, потому что никогда не были женаты. Мать и сестра. Они моя семья».

Игрока "Вест Хэма" Скамакку воспитывал старший брат.

После перехода в «Вест Хэм» Джули поехала вместе с братом в Лондон, а теперь будет сопровождать его в Бергамо.

3 комментария

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kodgong
Может она сводная сестра?)) Ну вы поняли))
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Railway/
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