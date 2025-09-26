🎥 Калафьори троллит сам себя. Вспомнил свой мощный промах в матче с «Сити» 😁

«Арсенал» в пятом туре АПЛ вырвал ничью с «Сити» лишь на 93-й минуте матча, Мартинелли забил с передачи Эзе. «Канонирам» было бы проще, если бы свою попытку реализовал Риккардо Калафьори – вместо гола защитник подарил мощнейший промах.

В соцсетях над неудачной попыткой итальянца смеются. Один умелец слепил ролик: автор предположил, какого размера должны были быть ворота Доннаруммы, чтобы мяч после удара его соотечественника оказался в сетке.

Риккардо на шутку вообще не обиделся, напротив, репостнул ролик в свои соцсети, чтобы и подписчики посмеялись.

Риккардо, между прочим, самый бьющий в «Арсенале» на старте нового сезона.

Минусы у него вообще есть?