Сборная лучших летних трансферов АПЛ. В команде ни одного новичка «Ливерпуля»

Позади пять туров нового сезона АПЛ. Пока турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион, одержавший победу во всех матчах. «Арсенал» от «Ливерпуля» отстает на пять очков, а замыкает тройку лидеров «Тоттенхэм».

Портал Football Tweet составил сборную лучших летних трансферов чемпионата из футболистов, которые уже успели проявить себя в новых клубах. Вышло, как и всегда, спорно.

В команду попали: Джек Грилиш, Жоао Педро, Бриан Мбемо, Гранит Джака, Тиджани Рейндерс, Мартин Субименди, Адриен Трюффер, Бафоде Диаките, Кристиан Москера, Кайл Уокер и Джанлуиджи Доннарумма.

В комментах недосчитались некоторых звезд:

💭 «Не включить в команду Экитике – преступление. Почти во всех матчах он забивал или ассистировал».

💭 «Пальинья и Кудус должны быть тут».

💭 «Экитике играет в баскетбол, я так понимаю?»

💭 «Субименди не показал вообще ничего, лучше бы включили Дьокереша, а Педро убрали».

💭 «Сделаем вид, что «Ливерпуль» летом никого не подписал».

А какой состав получился бы у вас?