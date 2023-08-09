Джейми Каррагер порассуждал на тему Фила Фодена.

«Новому Месси» уже 23 года, но ему все еще трудно найти свое место в команде Пепа Гвардиолы.

Каррагер в компании Гари Невилла решил поднять этот вопрос.

«Фил Фоден больше не юниор. Три-четыре года назад мы думали, что он будет лучшим английским футболистом.

Теперь, кажется, Джуд Беллингем стал тем игроком, вокруг которого мы строим новую сборную Англии. Фоден же не может закрепиться как в национальной команде, так и в составе «Манчестер Сити».

Илкай Гюндоган и Рияд Марез ушли, хотя играли в основе матча за Суперкубок, который был за неделю до начала сезона, а Фоден все еще не может попасть в стартовый состав.

Мы все знаем, насколько он хорош. Но что ему мешает? Пеп выбрал Альвареса под Холандом - это позиция, на которой Фоден может играть, но все еще не играет», - заявил Каррагер.

А как считаете вы?