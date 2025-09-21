🐐 Рекордсмены АПЛ по голевым действиям за один клуб в истории. Салах вот-вот сместит с первого места легенду

Мо Салах в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» отдал ассист на Райана Гравенберха – это 274-е голевое действие египтянина за «Ливерпуль» в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Статистический портал Squawka составил исторический топ-8, в список попали футболисты с наибольшим количеством результативных действий за один клуб в Премьер-лиге. Салах занял вторую строчку, а первое место пока остается за Уэйном Руни, который за «МЮ» в чемпионате оформил 276 по «гол+пас».

Мо уже обошел другую легенду «красных дьяволов» – Райана Гиггза, на чьем счету 271 голевое действие. В топе помимо Фараона «Ливерпуль» представляет Стивен Джеррард, оформивший 212 по «гол+пас».

В элитнейший рейтинг также попали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Тьерри Анри («Арсенал»), Фрэнк Лэмпард («Челси») и Кун Агуэро («Ман Сити»).

Рекордсмены АПЛ по голевым действиям за один клуб в истории

Из рекордсменов карьеру продолжают лишь Салах и Харри Кейн, который уже третий сезон начинает в «Баварии».

Мо в шаге от исторического рекорда лиги.