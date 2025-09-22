Киву о 2:1: «Интер» мог обеспечить себе победу раньше, но вратарь «Сассуоло» провел отличный матч. Мы старались играть в свой футбол и терпели до конца»

Кристиан Киву прокомментировал победу над «Сассуоло».

В 4-м туре Серии А «Интер» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Положительный момент – это победа, мы действительно нуждались в ней, и мы провели хороший матч. Мы могли решить исход игры раньше, но нам противостоял вратарь [Ариянет Мурич ], который провел замечательный матч.

Когда соперник забивает в концовке, это неизбежно создает напряжение, но мы старались играть в свой футбол и создавать моменты. Мы терпели до конца, и это хорошо. Важнее всего сегодня было победить.

Думаю, команда может играть лучше, мы можем быстрее перемещать мяч, лучше атаковать, хотя это, очевидно, нелегко, когда соперник глубоко обороняется. Мы проявили характер, решительность, правильный настрой, продемонстрировали качество игры. У нас были возможности обеспечить себе победу раньше, но вратарь сделал много хороших сэйвов», – сказал главный тренер «Интера » в интервью DAZN Italia.