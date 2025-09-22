  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву о 2:1: «Интер» мог обеспечить себе победу раньше, но вратарь «Сассуоло» провел отличный матч. Мы старались играть в свой футбол и терпели до конца»
0

Киву о 2:1: «Интер» мог обеспечить себе победу раньше, но вратарь «Сассуоло» провел отличный матч. Мы старались играть в свой футбол и терпели до конца»

Кристиан Киву прокомментировал победу над «Сассуоло».

В 4-м туре Серии А «Интер» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Положительный момент – это победа, мы действительно нуждались в ней, и мы провели хороший матч. Мы могли решить исход игры раньше, но нам противостоял вратарь [Ариянет Мурич], который провел замечательный матч.

Когда соперник забивает в концовке, это неизбежно создает напряжение, но мы старались играть в свой футбол и создавать моменты. Мы терпели до конца, и это хорошо. Важнее всего сегодня было победить.

Думаю, команда может играть лучше, мы можем быстрее перемещать мяч, лучше атаковать, хотя это, очевидно, нелегко, когда соперник глубоко обороняется. Мы проявили характер, решительность, правильный настрой, продемонстрировали качество игры. У нас были возможности обеспечить себе победу раньше, но вратарь сделал много хороших сэйвов», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoСассуоло
logoИнтер
logoКристиан Киву
logoАриянет Мурич
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре.
сегодня, 22:00Тесты и игры
Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»
20сегодня, 21:52Фото
Флик про разгром «Хетафе»: «Три очка, 3:0, все супер. Забить три гола крепкому сопернику не всегда легко»
9сегодня, 21:46
Ферран после 3:0 с «Хетафе»: «Порой они просто фолят и ничего не предлагают. «Барсе» удалось находить пространство»
2сегодня, 21:45
Гвардиола о 33% владения «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»: «Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Не могу покинуть эту страну без очередного рекорда»
7сегодня, 21:44
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
32сегодня, 21:27
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»
24сегодня, 21:14
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
13сегодня, 21:04
Эмоции «Спартака» после камбэка с «Крыльями». И Сергея Белоголовцева
сегодня, 21:00Видео
У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
27сегодня, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер об «Арсенале»: «В важных матчах Артета выбирает состав, больше думая о сопернике. «Ливерпуль» и «Сити» можно было победить, но он позволил им включиться в игру»
2сегодня, 22:03
Мостовой о Станковиче: «Три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!» Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты на скамейке или наверху?»
6сегодня, 21:58
Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»
2сегодня, 21:34
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
8сегодня, 21:17
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
3сегодня, 21:11
Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
4сегодня, 21:02
Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
9сегодня, 20:51
Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»
2сегодня, 20:46
«Интер» победил в Серии А впервые за три матча – 2:1 с «Сассуоло»
5сегодня, 20:43
Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»
12сегодня, 20:34