🤯 Невероятный поворот в карьере Гехи – он может бесплатно уйти в «Реал»

В ближайшем будущем оборону мадридского «Реала» ждет неожиданное пополнение.

The Sun пишет, что в Испанию может переехать защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи. Таблоид, ссылаясь на окружение футболиста, сообщает, что игрок хочет переехать в «Мадрид». Гехи предпочитает «Реал» «Ливерпулю».

«Реал Мадрид» готов вступить в переговоры за 25-летнего игрока, но ожидается, что испанцы попытаются убедить Гехи дождаться лета, чтобы он перешел в клуб на правах свободного агента.

Любопытный момент: Гехи может выступать в Испании в статусе местного игрока из-за ивуарийского паспорта, на который он имеет право по отцовской линии.

Игроки с гражданством ряда африканских стран не считаются в Ла Лиге легионерами.

Также ожидается, что на правах свободного агента в «Реал» перейдет защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

❗ Marca пишет, что Конате одной ногой в «Реале». «Ливерпуль» не верит, что сохранит француза