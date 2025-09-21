🤯 Невероятный поворот в карьере Гехи – он может бесплатно уйти в «Реал»
В ближайшем будущем оборону мадридского «Реала» ждет неожиданное пополнение.
The Sun пишет, что в Испанию может переехать защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи. Таблоид, ссылаясь на окружение футболиста, сообщает, что игрок хочет переехать в «Мадрид». Гехи предпочитает «Реал» «Ливерпулю».
«Реал Мадрид» готов вступить в переговоры за 25-летнего игрока, но ожидается, что испанцы попытаются убедить Гехи дождаться лета, чтобы он перешел в клуб на правах свободного агента.
Любопытный момент: Гехи может выступать в Испании в статусе местного игрока из-за ивуарийского паспорта, на который он имеет право по отцовской линии.
Игроки с гражданством ряда африканских стран не считаются в Ла Лиге легионерами.
Также ожидается, что на правах свободного агента в «Реал» перейдет защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.
❗ Marca пишет, что Конате одной ногой в «Реале». «Ливерпуль» не верит, что сохранит француза
Сколько столько?
Гипотетически после этого сезона у Рюдигера и Алабы заканчиваются контракты.
Так, что 2 на выход, 2 на вход.
А уж учитывая возможную игру в 3 ЦЗ так вообще все вопросы отпадают.
