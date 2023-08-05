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Болельщики «Валенсии» приняли фаната за футболиста «Астон Виллы». Парень прилетел из Африки, чтобы увидеть любимых «львов»

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Главное — уверенность.

Фанат в полной экипировке «Астон Виллы» с легкостью убедил болельщиков «Валенсии» в том, что он является игроком команды.

В субботу команда Премьер-лиги выиграла свой последний предсезонный матч, победив «Валенсию» со счетом 2:1. Но самый комичный эпизод этого дня произошел еще до стартового свистка.

Большой фанат «Виллы» по имени Амандо, ведущий аккаунт Ghana Lions (@AvfcGhana) в твиттере, прилетел в Испанию из Ганы, чтобы исполнить свою детскую мечту и увидеть любимую команду вживую. Он появился около «Местальи» в полном облачении: на нем был фирменный спортивный костюм «Астон Виллы» с номером 41, принадлежащим полузащитнику Джейкобу Рэмзи.

Его внешний вид сбил с толку пришедших на матч фанатов «Валенсии» — они подумали, что перед ними настоящий игрок команды-соперника. В итоге множество болельщиков окружили Амандо с просьбой о фото и автографе, ну а он не мог не подыграть.

Он сам опубликовал это видео в соцсетях с подписью:

«Я Джейкоб Рэмзи. Не могу поверить своим глазам. Я свою живу лучшую жизнь».

 

Сам Амандо тоже не остался без памятной фотографии, только вот ему повезло встретиться с настоящим игроком «Виллы». Защитник «львов» Тайрон Мингз подписал для главного ганского фаната футболку после матча.

Ничего не скажешь, у этого парня был отличный день.

2 комментария

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