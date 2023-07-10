А его девушке все нравится.

Джульетта Пасторе похоже еще не раз порадует болельщиков «Ньюкасла» - ранее мы увидели ее реакцию на новую столовую клуба, а теперь появились кадры из тренажерного зала.

На видео девушка заявляет, что «тренажерный зал в «Милане» был не таким большим», на что сам Сандо саркастически отвечает «Он был больше».

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали 3 июля. Контракт с 23-летним игроком рассчитан до 2028 года.

«Сороки» не уточняли сумму трансфера, но ранее стало известно, что «россонери» получат 70 млн евро и бонусы.