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Тонали показали базу «Ньюкасла»: итальянец явно недоволен тренажерным залом своего нового клуба😱😱😱

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А его девушке все нравится.

Джульетта Пасторе похоже еще не раз порадует болельщиков «Ньюкасла» - ранее мы увидели ее реакцию на новую столовую клуба, а теперь появились кадры из тренажерного зала.

На видео девушка заявляет, что «тренажерный зал в «Милане» был не таким большим», на что сам Сандо саркастически отвечает «Он был больше».

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали 3 июля. Контракт с 23-летним игроком рассчитан до 2028 года.

«Сороки» не уточняли сумму трансфера, но ранее стало известно, что «россонери» получат 70 млн евро и бонусы.

1 комментарий

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Взвешенный вомбат Китая
Так говорит по-моему не его девушка, а женщина явно старше. Даже по фото выше можно легко это определить
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