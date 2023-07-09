9 комментариев

По данным El Nacional, «Ньюкасл» готовится сделать рекордное для клуба предложение в размере 80 миллионов евро за игрока из шорт-листа «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Гонсало Рамуша.

Раму – один из самых перспективных форвардов, это он оформил хет-трик в 1/8 ЧМ в Катаре, затмив Криштиану Роналду. В сезоне-2022/23 португалец забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 47 матчах за «Бенфику».

«Ман Юнайтед» уже давно интересуется Рамушем. Помимо «МЮ», мадридский «Реал» и «ПСЖ» также добавили игрока в трансферный шорт-лист. «Бенфика» уже отвергла предложение «Парижа» в 60 млн евро.

«Ньюкасл» сделал форварда одной из своих главных целей. Команда Эдди Хау в предстоящем сезоне возвращается в Лигу, и он намерен серьезно усилить состав. Несмотря на наличие в составе Александра Исака, руководство «Ньюкасла» готово выложить 80 миллионов евро за перспективного 22-летнего нападающего.