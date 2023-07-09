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«Ньюкасл» готовит 80 млн евро, чтобы увести трансферную цель «Реала» и «МЮ». Англичане усилят команду под Лигу чемпионов

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По данным El Nacional, «Ньюкасл» готовится сделать рекордное для клуба предложение в размере 80 миллионов евро за игрока из шорт-листа «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Гонсало Рамуша.

Раму – один из самых перспективных форвардов, это он оформил хет-трик в 1/8 ЧМ в Катаре, затмив Криштиану Роналду. В сезоне-2022/23 португалец забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 47 матчах за «Бенфику».

«Ман Юнайтед» уже давно интересуется Рамушем. Помимо «МЮ», мадридский «Реал» и «ПСЖ» также добавили игрока в трансферный шорт-лист. «Бенфика» уже отвергла предложение «Парижа» в 60 млн евро.

«Ньюкасл» сделал форварда одной из своих главных целей. Команда Эдди Хау в предстоящем сезоне возвращается в Лигу, и он намерен серьезно усилить состав. Несмотря на наличие в составе Александра Исака, руководство «Ньюкасла» готово выложить 80 миллионов евро за перспективного 22-летнего нападающего.

Benfica não cede perante pressão nas negociações por Gonçalo Ramos - I Liga - SAPO Desporto

9 комментариев

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RealM_13
Оформил хет-три и затмил Роналду, серьезное резюме составили😂

Хотя игрок отличный…
+6
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+6
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JealousOne
Не нужен он Реалу, есть Мбаппе
+5
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+5
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Александр Калашников
сравнить бы его Хойлундом
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Steppenwolf
Хороший ЦН, но не больше и уж, конечно, не на 80 млн. Как по мне, Хейлунд выглядит предпочтительнее.
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Ахма Начоо
Ну МЮ упор делает Хоилунда.
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#SharkTeam
Рамуш получше уругвайца будет. Почему ливер взял именно того?
А Ньюкасл определенно будет силой, что бы тут ни говорили в прошлом сезоне
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#SharkTeam
Исак мне показалось больше фланговый игрок
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Axmat Cecenov
Когда он успел стать целью Реала? Да и Мю ненужен,они собираются покупать нападающий из Бергамо
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Ренат Губайдуллин
Эти заголовки от спортса)
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