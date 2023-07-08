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Девушка Тонали была в шоке, когда увидела базу «Ньюкасла». Ее реакцию записали на видео

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Подруга Сандро Тонали Джульетта Пасторе была сильно удивлена, когда впервые вошла на новую тренировочную площадку «Ньюкасла».

Пасторе, модель и модельер, прилетела на базу вместе с Тонали, который наконец завершил долгожданный переход в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро.

После завершения формальностей Тонали и Пасторе были приглашены на тренировочную базу «Бентон», которая за последние несколько месяцев подверглась обширной реконструкции: были добавлены бассейны для гидротерапии, улучшенные раздевалки и обновленный зал для презентаций.

В здании также появилась современная комната отдыха для игроков и совершенно новая столовая - и эта зона, безусловно, произвела впечатление на Пасторе, которая застыла с открытым ртом от увиденного.

13 комментариев

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Адепт Суперлиги
Ответ Пацанчик реальный
А что в Милане все так плохо было?Я если честно ничего особенного на этом видео не увидел!)
В Италии всё (кроме инфраструктуры Ювентуса) доисторического масштаба, последние масштабные реконструкции проводились в 80-е, в лучшем случае 90-е.
+16
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SuperStarrrr
Вот, что значит жить на базе)
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Пацанчик реальный
А что в Милане все так плохо было?Я если честно ничего особенного на этом видео не увидел!)
+8
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Андрей Меньшиков
Столовка как очень приличный ресторанчик.
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ta-tosha
В Милане неплохой музей, а база и прочая тренировочная инфраструктура - помнит царя Гороха
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Тюменский медвежонок
Ответ Пацанчик реальный
А что в Милане все так плохо было?Я если честно ничего особенного на этом видео не увидел!)
вы вообще на футбольных базах бывали? чтоб вы понимали в 80% случаев "столовка" на базе выглядит как "столовка", а на данном видео как ресторан, вот она и приятно удивлена, причем выглядит как очень хороший ресторан с хорошим интерьером, на потолок взгляните только... хотя кому я объясняю "пацанчик реальный"
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Адепт Суперлиги
Ответ Иннокентий Смоктуновский
Каждый раз эти рассказы о бассейнах и прочем удивляют. Всё проф.клубы, как минимум десятками и сотнями миллионов ворочают, в чем проблема это делать на приемлемом крутом уровне? Это как бесконечное обсасывание, что Леброн тратит в год 1,5 млн. долларов на здоровье. Так он и зарабатывает около сотки. Реально на чуханов байки.
У арабов извращённое понимание о деньгах. Как например у газпромовских топ-менеджеров, вроде ничего не делаешь, а ты миллиардер/миллирнер тупо по рождению/призванию. Поэтому они и тратят деньги на игрушки, чтобы попонтоваться перед такими же низкоинтеллектуальными богачами. Америкосы, например, более жадные, они понимают, что это (футбол) лишь бизнес, который в какой-то момент нужно будет продавать, а значит они взвешивают все за и против, и скорее всего, рассчитывают, что многомиллионная реконструкция тренировочной базы и прочей инфраструктуры не принесет столько дивидендов в дальнейшем, сколько они потратят сейчас.
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Растиньяк
Пусть теперь выйдет на улице ньюкасла и сравнит с прекрасной солнечной италией
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rus_dor_
Ответ Пацанчик реальный
А что в Милане все так плохо было?Я если честно ничего особенного на этом видео не увидел!)
как будто в свой подъезд зашел?
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Пацанчик реальный
Ответ rus_dor_
как будто в свой подъезд зашел?
А что,ты увидел что-то сверхординарное?
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Пацанчик реальный
Ответ Тюменский медвежонок
вы вообще на футбольных базах бывали? чтоб вы понимали в 80% случаев "столовка" на базе выглядит как "столовка", а на данном видео как ресторан, вот она и приятно удивлена, причем выглядит как очень хороший ресторан с хорошим интерьером, на потолок взгляните только... хотя кому я объясняю "пацанчик реальный"
На футбольных базах не бывал,но смотрел много блогов на ютубе людей,которые бывали,смотрел документальные сериалы на Амазоне all or nothing про Сити,Тоттенхем,Ювентус,сборную Бразилии и нигде не видел «столовок»’Что касается лично меня,бывал во многих странах Англии,Испании,Франции,Италии,Китае,моя семья (родители и младшая сестра живут с 2006 в Англии я и сам жил с ними в Лондоне около года) и я ничего «вау-ого-ничего-себе» не увидел!Столовая клуба,хорошая конечно,но то что я видел у других клубов ничуть не хуже!Тот же Тонали со своей девушкой не из заполярного российского поселка приехал,а в конце концов из Милана,где и с ресторанами все хорошо и с остальным и такая реакция как минимум удивительная!
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