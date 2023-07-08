13 комментариев

Подруга Сандро Тонали Джульетта Пасторе была сильно удивлена, когда впервые вошла на новую тренировочную площадку «Ньюкасла».

Пасторе, модель и модельер, прилетела на базу вместе с Тонали, который наконец завершил долгожданный переход в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 млн евро.

После завершения формальностей Тонали и Пасторе были приглашены на тренировочную базу «Бентон», которая за последние несколько месяцев подверглась обширной реконструкции: были добавлены бассейны для гидротерапии, улучшенные раздевалки и обновленный зал для презентаций.

В здании также появилась современная комната отдыха для игроков и совершенно новая столовая - и эта зона, безусловно, произвела впечатление на Пасторе, которая застыла с открытым ртом от увиденного.