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Тонали уже успел завоевать фанатов «Ньюкасла». Во время поиска дома игрок уделил время маленькому поклоннику 🖤🤍

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Все попало на видео 👀

Сандро Тонали только приехал в Англию, но он уже смог покорить сердца фанатов «сорок».

«Ньюкасл» приобрел 23-летнего полузащитника у «Милана», заплатив рекордные 70 миллионов евро за итальянского игрока. В среду днем футболист уже прибыл в город, чтобы начать осваиваться на новом месте.

Тонали успел посетить «Сент-Джеймс-Парк» и встретиться с главным тренером Эдди Хау, спортивным директором Дэном Эшвортом и капитаном Кираном Триппьером.

Но помимо этого, Сандро уже начал привыкать к новому городу. Например, на днях он посетил местный итальянский ресторан Fratelli и сфотографировался со счастливым сотрудником.

Но самый милый момент произошел, когда он присматривался к недвижимости в районе Даррас-Холл. В процессе выбора потенциального дома Сандро встретил маленького фаната в футболке Бруно Гимараэса, и мальчонка попросил футболиста покатать с ним мяч.

Тонали не отказал, и клуб поделился очаровательным видео этого момента в официальном аккаунте в соцсетях:

Ждем еще больше доброты от Сандро в Ньюкасле!

1 комментарий

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