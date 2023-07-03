Пока не решил, что делать после «Мадрида».

Пользователь Reddit изучил статистику игроков АПЛ по дриблингу, взяв за стартовую отметку сезон-2009/2010. Проанализировав все полученные данные от WhoScored, он составил топ-10 лучших дриблеров лиги по количеству попыток за сезон.

1. Адама Траоре в сезоне-2019/20: 185 попыток дриблинга, 5 дриблингов за игру;

2. Эден Азар в сезоне-2014/15: 182 попытки дриблинга, 4.8 дриблингов за игру;

3. Эден Азар в сезоне-2017/18: 167 попыток дриблинга, 4.9 дриблингов за игру;

4. Уилфрид Заа в сезоне-2019/20: 163 попытки дриблинга, 4.3 дриблингов за игру;

5. Адама Траоре в сезоне-2020/21: 152 попытки дриблинга, 4.1 дриблингов за игру;

6. Аллан Сен-Максимем в сезоне-2021/22: 151 попытка дриблинга, 4.3 дриблингов за игру;

7. Уилфрид Заа в сезоне-2016/17: 144 попытки дриблинга, 4.1 дриблингов за игру;

8. Эден Азар в сезоне-2016/17: 144 попытки дриблинга, 4.0 дриблингов за игру;

9. Эден Азар в сезоне-2018/19: 137 попыток дриблинга, 3.7 дриблингов за игру;

10. Адама Траоре в сезоне-2016/17: 135 попыток дриблинга, 5 дриблингов за игру.

Лучшим дриблером АПЛ за четырнадцать лет стал Адама Траоре из «Вулверхэмптона», который 1 июля 2023 года стал свободным агентом. В сезоне-2019/2020 он в среднем пытался на дриблинге обыграть соперника пять раз за игру.

Эден Азар, чья карьера после перехода из «Челси» в «Мадрид» пошла под откос, четырежды попал в топ. В АПЛ он провел семь сезонов и каждый из них был очень запоминающимся.

Также стоит отметить, что в десятке нашлось место для еще двух игроков − Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла» и Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас».