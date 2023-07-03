Мы начали забывать, как хорош был Азар. За последние 14 лет бельгиец четырежды вошел в топ-10 лучших дриблеров АПЛ
Пока не решил, что делать после «Мадрида».
Пользователь Reddit изучил статистику игроков АПЛ по дриблингу, взяв за стартовую отметку сезон-2009/2010. Проанализировав все полученные данные от WhoScored, он составил топ-10 лучших дриблеров лиги по количеству попыток за сезон.
1. Адама Траоре в сезоне-2019/20: 185 попыток дриблинга, 5 дриблингов за игру;
2. Эден Азар в сезоне-2014/15: 182 попытки дриблинга, 4.8 дриблингов за игру;
3. Эден Азар в сезоне-2017/18: 167 попыток дриблинга, 4.9 дриблингов за игру;
4. Уилфрид Заа в сезоне-2019/20: 163 попытки дриблинга, 4.3 дриблингов за игру;
5. Адама Траоре в сезоне-2020/21: 152 попытки дриблинга, 4.1 дриблингов за игру;
6. Аллан Сен-Максимем в сезоне-2021/22: 151 попытка дриблинга, 4.3 дриблингов за игру;
7. Уилфрид Заа в сезоне-2016/17: 144 попытки дриблинга, 4.1 дриблингов за игру;
8. Эден Азар в сезоне-2016/17: 144 попытки дриблинга, 4.0 дриблингов за игру;
9. Эден Азар в сезоне-2018/19: 137 попыток дриблинга, 3.7 дриблингов за игру;
10. Адама Траоре в сезоне-2016/17: 135 попыток дриблинга, 5 дриблингов за игру.
Лучшим дриблером АПЛ за четырнадцать лет стал Адама Траоре из «Вулверхэмптона», который 1 июля 2023 года стал свободным агентом. В сезоне-2019/2020 он в среднем пытался на дриблинге обыграть соперника пять раз за игру.
Эден Азар, чья карьера после перехода из «Челси» в «Мадрид» пошла под откос, четырежды попал в топ. В АПЛ он провел семь сезонов и каждый из них был очень запоминающимся.
Также стоит отметить, что в десятке нашлось место для еще двух игроков − Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла» и Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас».
Обсуждению не подлежит.
Именно поэтому Реал и вывалил столько денег.
Место в зале славы АПЛ ему обеспечено.
Хоть я и болею за другой клуб,но я признаю его величие.
Уникальный игрок.
Украшал своей игрой всю лигу.