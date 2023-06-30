8 комментариев

10 тысяч женщин - именно столько сексуальных партнерш было у обвиняемого в изнасиловании Бенжамена Менди 😱😱😱
Он сам рассказал об этом.
В Англии продолжается слушание по делу об обвинении Бенжамена Менди в сексуальном насилии. Ранее защитника «Манчестер Сити» признали невиновным в 8 из 10 эпизодах сексуального насилия. В данный момент следствие рассматривает два оставшихся обвинения. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.
Как рассказала одна из предполагаемых жертв, в октябре 2022 года она познакомилась с Менди в баре, а затем приняла приглашение поехать к нему домой в компании друзей.
Оказавшись у футболиста дома, девушка отказалась сдать телефон, а когда Менди отобрал его у девушки, то попросил ее раздеться, если она хочет телефон обратно.
После того как девушка разделась, Менди принудил ее к половому акту, несмотря на сопротивление. При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.
Более подробно с показаниями жертв можно ознакомиться здесь и здесь.
— Хороший бык-призводитель должен совершать до двенадцати совокуплений в сутки...
Женский голос с первого ряда:
— Сколько, сколько?
Преподаватель:
— До двенадцати.
Женский голос с первого ряда:
— Повторите это погромче для последнего ряда!
Мужской голос с последнего ряда:
— Простите, это с одной коровой или с двенадцатью?
Преподователь:
— Конечно, с двенадцатью!
Мужской голос с последнего ряда:
— Повторите это погромче для первого ряда!!!