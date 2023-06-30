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10 тысяч женщин - именно столько сексуальных партнерш было у обвиняемого в изнасиловании Бенжамена Менди 😱😱😱

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Бенжамен Менди Бенжамен Менди
Футбол Футбол

Он сам рассказал об этом.

В Англии продолжается слушание по делу об обвинении Бенжамена Менди в сексуальном насилии. Ранее защитника «Манчестер Сити» признали невиновным в 8 из 10 эпизодах сексуального насилия. В данный момент следствие рассматривает два оставшихся обвинения. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Как рассказала одна из предполагаемых жертв, в октябре 2022 года она познакомилась с Менди в баре, а затем приняла приглашение поехать к нему домой в компании друзей.

Оказавшись у футболиста дома, девушка отказалась сдать телефон, а когда Менди отобрал его у девушки, то попросил ее раздеться, если она хочет телефон обратно.

После того как девушка разделась, Менди принудил ее к половому акту, несмотря на сопротивление. При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Более подробно с показаниями жертв можно ознакомиться здесь и здесь.

8 комментариев

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Уся Ваткин
Идёт лекция в сельскохозяйственном техникуме. Преподаватеь:
— Хороший бык-призводитель должен совершать до двенадцати совокуплений в сутки...
Женский голос с первого ряда:
— Сколько, сколько?
Преподаватель:
— До двенадцати.
Женский голос с первого ряда:
— Повторите это погромче для последнего ряда!
Мужской голос с последнего ряда:
— Простите, это с одной коровой или с двенадцатью?
Преподователь:
— Конечно, с двенадцатью!
Мужской голос с последнего ряда:
— Повторите это погромче для первого ряда!!!
+24
0
+24
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Илья Сухоносов
Что за Давидыч этот Менди..
+16
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Demedieu
То есть ему почти 29 лет, если 29 умножить на 365 дней, то выходит 10585 дней на 10000 женщин. У меня возникает два вопроса: со скольки лет он начал и сколько женщин было рекордом за день?
+6
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Александр Щербаков
И это не считая мужчин...
+4
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Lacrosse-style goal
Прям как в анекдоте, где пациент жалуется доктору, будто его сосед, говорит,что может 8 раз за ночь...
+1
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Лёд из гаража Кучерова
До Уилта как до Китая раком :/
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Северный болельщик
10 000 женщин и ни разу на мужика не напоролся?
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Александр Белоусов
Это за раз?
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