8 комментариев

Он сам рассказал об этом.

В Англии продолжается слушание по делу об обвинении Бенжамена Менди в сексуальном насилии. Ранее защитника «Манчестер Сити» признали невиновным в 8 из 10 эпизодах сексуального насилия. В данный момент следствие рассматривает два оставшихся обвинения. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Как рассказала одна из предполагаемых жертв, в октябре 2022 года она познакомилась с Менди в баре, а затем приняла приглашение поехать к нему домой в компании друзей.

Оказавшись у футболиста дома, девушка отказалась сдать телефон, а когда Менди отобрал его у девушки, то попросил ее раздеться, если она хочет телефон обратно.

После того как девушка разделась, Менди принудил ее к половому акту, несмотря на сопротивление. При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин , и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Более подробно с показаниями жертв можно ознакомиться здесь и здесь.