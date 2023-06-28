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«Я заставил его поменять менталитет»: Ибрагимович рассказал о своей роли в трансфере Тонали в АПЛ

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«Я заставил его понять»: Ибрагимович рассказал о важной роли, которую он сыграл в путешествии Тонали в Премьер-лигу

В интервью The Sun Ибрагимович сказал: «Готов ли он к Премьер-лиге ? Да, я уверен. Конечно, все зависит от него. Я заставил его понять, какой правильный настрой у него должен быть для побед в АПЛ».

«Он вырос вместе с «Миланом» , на нем лежит большая ответственность, и ему еще предстоит расти, но в Англии он справится и сделает все хорошо».

Сандро Тонали близок к завершению перехода в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. В настоящее время Тонали представляет сборную Италии до 21 года в Румынии, а медицинский персонал «Ньюкасла» приехал туда на прошлой неделе, чтобы провести медосмотр и завершить сделку.

1 комментарий

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Mak Mak
Посмотрим, к чему приведет "Милан" этот новый курс. Пока как-то всё видится совсем грустно. Потеряли не просто качественного полузащитника: Сандро был, по сути, единственным итальянцем в стартовом составе "Милана" (ну ок, еще Калабрия периодически), единственным представителем клуба в сборной. Вокруг таких людей строятся команды. Да, "Ньюкасл" переплатил, да, на часть этих денег можно найти игрока схожего качества и функционала (замену Кессье, кстати, так и не нашли) и на оставшуюся сумму закрыть еще одну проблемную позицию (а у "Милана" их хватает). Но... Не с того игрока начали распродажу, как мне кажется.
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