Златан знает, о чем говорит.

В интервью The Sun Ибрагимович сказал: «Готов ли он к Премьер-лиге ? Да, я уверен. Конечно, все зависит от него. Я заставил его понять, какой правильный настрой у него должен быть для побед в АПЛ».

«Он вырос вместе с «Миланом» , на нем лежит большая ответственность, и ему еще предстоит расти, но в Англии он справится и сделает все хорошо».

Сандро Тонали близок к завершению перехода в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. В настоящее время Тонали представляет сборную Италии до 21 года в Румынии, а медицинский персонал «Ньюкасла» приехал туда на прошлой неделе, чтобы провести медосмотр и завершить сделку.