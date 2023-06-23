11 комментариев

«Астон Вилла» столкнулась с критикой из-за нового спонсора - компанией BK8.

Букмекерская контора BK8 ранее работала с «Норвичем». Теперь же фанаты «Астон Виллы» высказали недовольство из-за неоднозначного выбора партнера. Дело в том, что азиатская компания использует в рекламе эротические сцены с девушками.

Несмотря на возражения, высказанные консультативной группой болельщиков «Астон Виллы», клуб подписал трехлетний контракт, сделав BK8 «лицом» футболки до конца сезона 2025/26.

Особенно странно, что руководство клуба не убедил негативный опыт «Норвича», который расторг соглашение из-за критики фанатов.

Похоже, что кто-то скоро будет извиняться.

💭 «Как пожизненный поклонник клуба, я испытываю отвращение к клубу. Хотели бы вы, чтобы женская команда была спонсирована компанией, которая представляет девушек таким образом? «Вилла», ты выше этого».

💭 «Я думаю, что вы понимаете какой ущерб несет реклама азартных игр, но все равно решили сделать это».

💭 «Это не то, что я хотел бы видеть на нашей футболке».

💭 «Спонсор, который рекламирует легкое порно... не очень».

Ладно, зато вам это понравится.