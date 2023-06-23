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«Я испытываю отвращение к «Астон Вилле». Английские фанаты раскритиковали клуб из-за выбора спонсора. Все из-за «непристойного образа девушек» 🔞😩

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«Астон Вилла» столкнулась с критикой из-за нового спонсора - компанией BK8.

Букмекерская контора BK8 ранее работала с «Норвичем». Теперь же фанаты «Астон Виллы» высказали недовольство из-за неоднозначного выбора партнера. Дело в том, что азиатская компания использует в рекламе эротические сцены с девушками.

Несмотря на возражения, высказанные консультативной группой болельщиков «Астон Виллы», клуб подписал трехлетний контракт, сделав BK8 «лицом» футболки до конца сезона 2025/26.

Female fans stir up revolt against £5m 'soft porn' sponsor at Norwich City

Особенно странно, что руководство клуба не убедил негативный опыт «Норвича», который расторг соглашение из-за критики фанатов.

Похоже, что кто-то скоро будет извиняться.

💭 «Как пожизненный поклонник клуба, я испытываю отвращение к клубу. Хотели бы вы, чтобы женская команда была спонсирована компанией, которая представляет девушек таким образом? «Вилла», ты выше этого».

💭 «Я думаю, что вы понимаете какой ущерб несет реклама азартных игр, но все равно решили сделать это».

💭 «Это не то, что я хотел бы видеть на нашей футболке».

💭 «Спонсор, который рекламирует легкое порно... не очень».

Ладно, зато вам это понравится.

11 комментариев

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Cliff Booth
В рекламу позвали актера из Убойного футбола) Ему не хватает фирменной сигареты в зубах))
+9
-1
+8
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Redsfan
Ответ Metalloid
Вообще не понимаю в чём проблема? Женщины для того и созданы, чтоб привлекать мужиков, грех их не использовать. Мне начинает казаться, что Азия становится более адекватной, чем европа, во всём.
"Женщины для того и созданы, чтоб привлекать мужиков"

Вот в такой позиции и проблема)
+8
-5
+3
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Jedemdasseine
По тому что я пронаблюдал, там скорее недовольны спонсором-букмейкером, а не рекламой его. Посты про сексуализацию девушек имеют много просмотров и минимум взаимодействий.
+1
0
+1
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aya
Вроде АПЛ решила убрать букмекеров с футболок?! А тут аж на три года?!
0
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0
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Metalloid
Вообще не понимаю в чём проблема? Женщины для того и созданы, чтоб привлекать мужиков, грех их не использовать. Мне начинает казаться, что Азия становится более адекватной, чем европа, во всём.
+5
-5
0
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Tornado of Souls
"Фанаты"
0
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Евгений Александрович
Совсем Англичане опидорасились...
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Pucheslav
Ответ aya
Вроде АПЛ решила убрать букмекеров с футболок?! А тут аж на три года?!
Со следующего сезона вроде убирают
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