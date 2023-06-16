Знакомы больше 10 лет, но все еще не женаты.

Саше 27 лет, у нее почти 200 тысяч подписчиков в инстаграме, она модель.

С Джеком они познакомились, когда им было по 16 лет - они вместе учились в школе.

Саша активно поддерживала своего возлюбленного во время Евро-2020.

За год до этого пара чуть не рассталась - по инициативе девушке они не общались несколько месяцев, но потом снова сошлись.

Год спустя Грилиша заподозрили в измене - его видели, флиртующем возле клуба с девушкой по имени Элли Браун – участницей реалити-шоу «Остров любви».

К счастью, на отношениях с Сашей это никак не сказалось.