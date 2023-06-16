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Знакомьтесь, Саша Эттвуд - английская модель, которая терпит всемирно известные загулы Джека Грилиша и даже простила измену (но это не точно)🔞

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Знакомы больше 10 лет, но все еще не женаты.

Саше 27 лет, у нее почти 200 тысяч подписчиков в инстаграме, она модель.

Jack Grealish and Sasha Attwood
Sasha attwood in bikini
sasha attwood private jet
sasha attwood in qatar
Sasha attwood with braids

С Джеком они познакомились, когда им было по 16 лет - они вместе учились в школе.

sasha attwood and jack grealish in 2015

Саша активно поддерживала своего возлюбленного во время Евро-2020.

Jack and Sasha spotted following the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between Wales and England at Ahmad Bin Ali Stadium

За год до этого пара чуть не рассталась - по инициативе девушке они не общались несколько месяцев, но потом снова сошлись.

Год спустя Грилиша заподозрили в измене - его видели, флиртующем возле клуба с девушкой по имени Элли Браун – участницей реалити-шоу «Остров любви».

К счастью, на отношениях с Сашей это никак не сказалось.

5 комментариев

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aya
Ответ banchik1
Такое ощущение, будто с 16 лет вообще не изменилась. В отличие от Джека.
Бухает меньше))
+10
0
+10
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banchik1
Такое ощущение, будто с 16 лет вообще не изменилась. В отличие от Джека.
+6
0
+6
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Снегирь
не обаятельная, увы
+1
0
+1
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Hong Kil
Связь Элли Браун не может считаться изменой. Вы только посмотрите на нее!
0
0
0
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