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У праздника «Ман Сити» есть еще один герой помимо Джека Грилиша - это сын Фила Фодена по прозвищу «чувак»😎👼🏻😎

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Мальчуган отжигал по-трезвому.

Итак, знакомьтесь, это Ронни Фоден, ему 4 года и он очень похож на своего отца.

Ронни оказался на поле после финала Лиги чемпионов и даже «отжал» кубок у Холанда.

Позже отжигал с Рико Льюисом

И даже захватил инстаграм отца

Видео с юным Ронни нарали сотни миллионов просмотров, а особенно популярными они стали для пользователей из Южной Америки, которые даже дали мальчику прозвище El Wey (по-английски The Dude - «чувак»).

4 комментария

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SadlerRG
Давайте я объясню. Я не мистер Фоден. Это он мистер Фоден. А я Чувак. Так меня и зовите. Ещё можно "Ваше Чувачество"... "Чувакер"... или там "Эль Чувачино", это если Вы не любитель краткости.
+9
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Спартак Уокер
Смешной малыш
+3
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Jedemdasseine
Ну его даже в англоязычной среде El Wey (эль вей) называют. Это латиносы придумали. У них какой-то странный, но забавный культ пацана этого
+3
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Взвешенный вомбат Китая
Как сказал Джордж Карлин...
+1
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