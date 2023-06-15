Мальчуган отжигал по-трезвому.

Итак, знакомьтесь, это Ронни Фоден, ему 4 года и он очень похож на своего отца.

Ронни оказался на поле после финала Лиги чемпионов и даже «отжал» кубок у Холанда.

Позже отжигал с Рико Льюисом

И даже захватил инстаграм отца

Видео с юным Ронни нарали сотни миллионов просмотров, а особенно популярными они стали для пользователей из Южной Америки, которые даже дали мальчику прозвище El Wey (по-английски The Dude - «чувак»).