У праздника «Ман Сити» есть еще один герой помимо Джека Грилиша - это сын Фила Фодена по прозвищу «чувак»😎👼🏻😎
Мальчуган отжигал по-трезвому.
Итак, знакомьтесь, это Ронни Фоден, ему 4 года и он очень похож на своего отца.
Ронни оказался на поле после финала Лиги чемпионов и даже «отжал» кубок у Холанда.
Позже отжигал с Рико Льюисом
И даже захватил инстаграм отца
Видео с юным Ронни нарали сотни миллионов просмотров, а особенно популярными они стали для пользователей из Южной Америки, которые даже дали мальчику прозвище El Wey (по-английски The Dude - «чувак»).
4 комментария