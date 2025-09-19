🎥 Шмейхель рассказал, как переманивал Доннарумму в «МЮ». Переход Джиджи в «Сити» легенду не обрадовал

Джанлуиджи Доннарумма после прощания с «ПСЖ» провел два матча за «Манчестер Сити», в обеих играх новичок «горожан» не пропустил – 3:0 с «Ман Юнайтед» в АПЛ и 2:0 с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Если бы будущее итальянца решал Петер Шмейхель, Джиджи бы заменил Андре Онана на «Олд Траффорде». В эфире CBS датчанина разоблачил Джейми Каррагер:

«Тебя расстроило, что «ПСЖ» расстался с Доннаруммой. Но расстроен ли ты из-за своей работы за 12 месяцев? Ведь ты пытался переманить Доннарумму в «Манчестер Юнайтед». При каждой возможности ты с ним говорил, но задачу в итоге провалил!»

Петер ответил честно:

«Вот поэтому я не агент. Если честно, я даже больше года обсуждал с ним этот трансфер, я даже просил его перейти в «Ман Юнайтед», говорил, что «ПСЖ» ему не подходит. Но он отвечал, что счастлив в своем клубе».

Джейми отметил, что в конечном итоге Джанлуиджи все равно оказался в одном из экс-клубов Шмейхеля. Легенда согласился, но указал на свое сердце и заявил: «Да, но этот клуб не здесь».

Представляете трансфер Доннаруммы в «МЮ»?