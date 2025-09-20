Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
Мирлинд Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд.
Форвард «Рубина» отличился на 54-й минуте игры с «Акроном» в 9-м туре Мир РПЛ. Ранее он забил «Динамо» Махачкала и сделал дубль в матче с «Оренбургом».
В общей сложности у футболиста сборной Албании 8 голов в 9 матчах чемпионата. Он делит с Алексеем Батраковым («Локомотив») первую строчку в списке бомбардиров.
