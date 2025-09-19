🎥 Фанат «Ливерпуля» повторил челлендж болельщика «МЮ». Закончил слишком быстро 😁

Вы наверняка слышали о Фрэнке Илетте – фанате «Манчестер Юнайтед», который устроил для себя челлендж: не стричься до тех пор, пока его любимые «красные дьяволы» не одержат пять побед подряд. Ограничений у парня нет, нужны пять побед подряд в любых турнирах. Как вы понимаете, в парикмахерской он не был давно.

Челлендж Фрэнка зачем-то подхватил поклонник «Ливерпуля». Мужчина справился слишком быстро – мерсисайдцы одержали победу во всех пяти играх на старте сезона.

А как дела у самого Фрэнка? Он начал свой путь воина почти год назад, тогда выглядел так:

Спустя 349 дней Илетт может соперничать с Витцелем и Феллайни.

Изначально Фрэнк хотел установить планку в три победы подряд, но тогда решил, что это будет слишком просто.

Как же он ошибался.