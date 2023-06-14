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🤫🤫🤫 В соцсети утекло фото с расписанием матчей первого тура АПЛ сезона 2023/2024. Не похоже на фейк, но «Лутону» этого очень бы хотелось

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В британских соцсетях появилось любопытное фото, на котором указан список матчей первого тура будущего сезона АПЛ.

На бумаге, попавшей в фото, написано: «Пресс-релиз: строго не выпускать ранее 09:00 BST 15 июня 2023 года».

Правда это или нет - неизвестно, но для любопытных оставим список матчей.

«Борнмут» - Вест Хэм»

«Бернли» - «Манчестер Сити»

«Кристал Пэлас» - «Челси»

«Эвертон» - «Брентфорд»

«Фулхэм» - «Арсенал»

«Лутон» - «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»

«Шеффилд Юнайтед» - «Астон Вилла»

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл»

«Вулверхэмптон» - «Ноттингем Форест»

Отсутствие топовых противостояний занесем в копилку к достоверности утечки. А на чем тут хайповать?

5 комментариев

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Zangezi Isenar
Бернли - МС! Слишком хорошо, чтобы быть правдой!
+1
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danilevich
Мю -Брайтон чем не топ ?
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Дмитрий Ларионов
Манки с Брайтоном в первом туре уже как традиция. Ну а вообще, каждый год эти "сливы". А потом единственное, куда сливавется эта новость, в унитаз
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Farhat Sabitov
Кристал Пэлес vs. Челси пролог будущей битвы за 10-11 место...
Заскриньте 🤡🤡🤡
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Dmitriy43
У мю сфинктер сжался от такой таблицы ,переделайте
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