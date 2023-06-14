🤫🤫🤫 В соцсети утекло фото с расписанием матчей первого тура АПЛ сезона 2023/2024. Не похоже на фейк, но «Лутону» этого очень бы хотелось
В британских соцсетях появилось любопытное фото, на котором указан список матчей первого тура будущего сезона АПЛ.
На бумаге, попавшей в фото, написано: «Пресс-релиз: строго не выпускать ранее 09:00 BST 15 июня 2023 года».
Правда это или нет - неизвестно, но для любопытных оставим список матчей.
«Борнмут» - Вест Хэм»
«Бернли» - «Манчестер Сити»
«Кристал Пэлас» - «Челси»
«Эвертон» - «Брентфорд»
«Фулхэм» - «Арсенал»
«Лутон» - «Ливерпуль»
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»
«Шеффилд Юнайтед» - «Астон Вилла»
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл»
«Вулверхэмптон» - «Ноттингем Форест»
Отсутствие топовых противостояний занесем в копилку к достоверности утечки. А на чем тут хайповать?
Заскриньте 🤡🤡🤡