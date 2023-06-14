В британских соцсетях появилось любопытное фото, на котором указан список матчей первого тура будущего сезона АПЛ.

На бумаге, попавшей в фото, написано: «Пресс-релиз: строго не выпускать ранее 09:00 BST 15 июня 2023 года».

Правда это или нет - неизвестно, но для любопытных оставим список матчей.

«Борнмут» - Вест Хэм»

«Бернли» - «Манчестер Сити»

«Кристал Пэлас» - «Челси»

«Эвертон» - «Брентфорд»

«Фулхэм» - «Арсенал»

«Лутон» - «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»

«Шеффилд Юнайтед» - «Астон Вилла»

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл»

«Вулверхэмптон» - «Ноттингем Форест»

Отсутствие топовых противостояний занесем в копилку к достоверности утечки. А на чем тут хайповать?