Украшение «Арсенала» и сборной Англии: знакомимся с Алессией Руссо😍

Представительница женской команды «Арсенала» и сборной Англии Алессия Руссо стала украшением гала-вечера Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

26-летняя Алессия попала в символическую сборную и была в числе номинанток на главную премию «Лучшей футболистке года», но в итоге уступила Марионе Кальдентей.

Руссо начала футбольную карьеру в академии «Чарльтон Атлетик», после чего тренировалась в академии другого лондонского клуба «Челси». Осенью 2017 года Руссо переехала в США, где играла в команде «Норт Каролайна Тар Хиллз» по студенческому футболу.

В 2020-м году Алессия вернулась в Англию и подписала двухлетний контракт с английским клубом «Манчестер Юнай т ед», но по его истечении перешла в «Арсенал» в качестве свободного агента 4 июля 2023 года.

В феврале 2020 года получила первый вызов в главную женскую сборную Англии. 11 марта 2020 года дебютировала за нее в матче против Испании.