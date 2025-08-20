От Пепа до Моуринью: Гарет Саутгейт «собрал» своего идеального тренера
Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт получил почётную награду Профессиональной ассоциации футболистов (PFA) за выдающийся вклад в футбол и успехи с национальной командой на гала-вечере в Манчестере.
Сэр Гарет отлично провел время на церемонии награждения и даже «собрал» своего идеального тренера.
Стиль игры: Пеп Гвардиола в «Барселоне»
Менталитет: Юрген Клопп
Умение общаться с прессой: Жозе Моуринью
Управление командой: Арсен Венгер
Лучшие замены: Алекс Фергюсон
Стиль в одежде: Пол Тислдейл
Коллекция трофеев: Карло Анчелотти
Согласны с выбором сэра Гарета?