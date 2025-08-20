От Пепа до Моуринью: Гарет Саутгейт «собрал» своего идеального тренера

Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт получил почётную награду Профессиональной ассоциации футболистов (PFA) за выдающийся вклад в футбол и успехи с национальной командой на гала-вечере в Манчестере.

Сэр Гарет отлично провел время на церемонии награждения и даже «собрал» своего идеального тренера.

Стиль игры: Пеп Гвардиола в «Барселоне»

Менталитет: Юрген Клопп

Умение общаться с прессой: Жозе Моуринью

Управление командой: Арсен Венгер

Лучшие замены: Алекс Фергюсон

Стиль в одежде: Пол Тислдейл

Коллекция трофеев: Карло Анчелотти

Согласны с выбором сэра Гарета?