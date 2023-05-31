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«На следующий день после финала ЛЧ он не ответил, а потом извинился». Варди рассказал историю о профессионализме и скромности Канте – ну кто еще так сделает?

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АПЛ будет скучать по «Лестеру» – клуб вылетел в Чемпионшип после 9 лет в Премьер-лиге. Вы точно помните, как команда Раньери перевернула игру и взяла чемпионство в сезоне-2015/16.

Одни из главных героев того успеха – Джейми Варди, Рияд Марез и, конечно, Нголо Канте. После триумфа француза сразу переманил «Челси»: в Лондоне Нголо продолжал показывать такую же выдающуюся игру, и продолжал оставаться таким же скромным.

История от Варди – прекрасное подтверждение:

«На следующий день после финала Лиги чемпионов я пытался позвонить ему, чтобы поздравить, но он не ответил. Через несколько часов он перезвонил мне и извинился, что не ответил, так как был на пробежке. Это показывает его преданность делу».

The hilarious conversation between Jamie Vardy and N'Golo Kante after Chelsea played Leicester » Chelsea News

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